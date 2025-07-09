Компенсації з «єВідновлення»: майже 430 млн грн. отримали мешканці Краматорська за зруйноване житло

Мешканці будинку за адресою вулиця Комерційна, 3 у Краматорську вже можуть звертатися за компенсаціями у рамках державної програми «єВідновлення». Про це повідомили у міській військовій адміністрації.



Будинок був серйозно пошкоджений обстрілом 22 червня. Російська армія скинула додому регульовану авіабомбу (КАБ). За результатами технічної експертизи перший під'їзд визнано повністю зруйнованим, а під'їзди з другого до п'ятого отримали значні пошкодження.



Як повідомляють у додатку «Дія», послуга «єВідновлення» знову доступна після оновлення реєстрів, проведених минулими вихідними.



Краматорці активно подають заяви на отримання компенсації, зазначають у міськадміністрації. Станом на 7 липня сума виплат містом досягла майже 430 мільйонів гривень. Всього 3483 особи повідомили про пошкодження майна та отримали на ремонт понад 261 млн грн, а ще 124 заявники повністю втратили житло та отримали компенсації на суму майже 167 млн грн.

Докладно про те, як працює механізм компенсацій і чому не всі люди отримують виплати, «Новини Донбасу» розповіли у матеріалі «Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому і як це виправити?».