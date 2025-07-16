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Верховна Рада ухвалила відставку Дениса Шмигаля — що далі

16 липня 2025, 15:28

Верховна Рада ухвалила відставку Дениса Шмигаля — що далі

Верховна Рада ухвалила відставку Дениса Шмигаля — що далі

Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

На пленарному засіданні парламенту 16 липня 261 народний депутат підтримав постанову №13485 щодо відставки глави уряду.

Згідно із законодавством про Кабінет міністрів, рішення Верховної Ради про відставку прем'єр-міністра автоматично тягне за собою відставку всього складу уряду. Кабмін, який пішов у відставку, продовжує виконувати свої обов’язки до призначення нового складу.

Як повідомлялося, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський зазначив, що досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони, а до цього запропонував Юлії Свириденко, першому віцепрем'єру - міністру економіки, очолити уряд.

Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку попереднього прем'єра Олексія Гончарука 4 березня 2020 року і того ж дня Шмигаля призначили новим прем'єром. В уряді Гончарука Шмигаль був віцепрем'єром з питань розвитку громад та територій, а до цього очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

На момент звільнення Шмигаля він залишався на посаді прем'єра понад п'ять років та чотири місяці, що є рекордним терміном для глав урядів незалежної України.

Попри те, що обговорення про відставку Шмигаля виникали не раз за час його роботи, вони не призводили до реальних змін. Кожна хвиля обговорень завершувалася лише кадровими ротаціями.

Обговорення про можливу відставку розпочалися одразу після призначення уряду, коли у червні 2020 року Верховна Рада відхилила програму діяльності Кабміну. Знову піднялися розмови про заміну прем'єра наприкінці 2020 року та протягом усього 2021 року. 2022 року знову виникли дискусії щодо необхідності зміни уряду, а восени 2023 року обговорювалося можливе звільнення прем'єр-міністра разом із головнокомандувачем Збройних сил України. Востаннє ЗМІ активно обговорювали його відставку влітку 2024 року, але все знову обмежилося лише ротацією міністрів.

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