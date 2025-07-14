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Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

14 липня 2025, 14:56

Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із першою віцепрем'єркою-міністеркою Юлією Свириденко. За його словами, у ході переговорів було надано інформацію про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України. Ці домовленості було досягнуто у рамках нещодавньої конференції з відновлення країни.

«Ми маємо якнайшвидше реалізувати все, що здатне зміцнити стійкість нашої держави та суспільства», — написав Зеленський у Telegram.

Він розповів, що разом зі Свириденко вони обговорили конкретні кроки, які допоможуть посилити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян та масштабувати виробництво зброї.

Президент також заявив, що з цією метою розпочинається трансформація системи виконавчої влади.

«Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом», — наголосив він.

Що буде зі Шмигалем?

За даними LIGA.net Володимир Зеленський розглядає чинного прем'єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова. А Умєрову, своєю чергою, може бути запропонована посада посла України в США замість Оксани Маркарової.

Чим займається Юлія Свириденко зараз?

Народилася у 1985 році у Чернігові. З 2021 року обіймає посаду першого віцепрем'єрки-міністерки України та міністерки економіки України. До цього працювала заступницею керівника Офісу президента України, а також обіймала керівні посади у Чернігівській обласній державній адміністрації. Бере участь у розробці економічної політики, переговорах з міжнародними партнерами, підтримці українського бізнесу та залученні інвестицій.

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