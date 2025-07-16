Пожежна частина в Дружківці потрапила під обстріл окупантів

У середу, 16 липня, російська армія завдала чергового удару по місту Дружківка Донецької області. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Деформовано чотири виїзні ворота гаража, у службових приміщеннях частково обвалилися елементи стелі, вибито захисне покриття на 18 віконних отворах», — йдеться в повідомленні.
До слова, особовий склад не постраждав.
У відомстві уточнили, що це вже не перший випадок, коли росіяни цілеспрямовано обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи.
Раніше ми писали, що потужний вибух пролунав у Дружківці на Донеччині 16 липня.
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