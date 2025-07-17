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Армія РФ запустила дрони з різних напрямків: ППО збила 36 БПЛА

17 липня 2025, 09:40

Армія РФ запустила дрони з різних напрямків: ППО збила 36 БПЛА

ППО збила 36 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 36 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 17 липня атакувала Україну дронами різних типів. Усього було застосовано 64 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 36 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 17 липня (з 20:30 16 липня) противник атакував 64 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Охтарськ — РФ (59 з них — «шахеди»)», — йдеться у повідомленні.



Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 36 БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 5 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/пригнічені РЕБ.

Раніше ми писали, що місто Краматорськ Донецької області вранці 17 липня знову зазнало атаки російських безпілотників. Як мінімум два вибухи прогриміли приблизно о 8:20.

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