Британія передасть Україні понад 5 000 ракет ППО

Велика Британія офіційно передає Україні понад 5 000 зенітних ракет Thales. Фото: ШІ

Велика Британія підпише угоду про постачання Україні понад 5 000 зенітних ракет виробництва компанії Thales. Про це повідомляє агентство Reuters.



Віцепрем'єр-міністр Британії Анжела Рейнер підпише документ у четвер, у рамках Конференції з відновлення України, що проходить у Римі.



Уперше про угоду оголосив прем'єр-міністр Кейр Стармер ще 2 березня.



Крім того, британський уряд підтвердив готовність надати Україні двосторонню допомогу на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 350 сучасних ракет британського виробництва для протиповітряної оборони коштом заморожених російських активів.