Окупанти заявили про початок активного штурму Покровська: в ОСУВ «Хортиця» розповіли, чи це правда

Російські окупанти атакують на Покровському напрямі. Російські пабліки пишуть, що ЗС РФ розпочали штурм Покровська, проте представник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Еспресо» спростував це.
«Інформація ворога про початок активного штурму Покровська не відповідає дійсності. Я вже просто не можу сприймати будь-які заяви ворога і нікому не раджу цього робити. Нагадаю, за їхніми заявами вони не те, що Київ за три дні брали, а той самий Торецьк узяли ще у лютому, коли їхні Міноборони про це заявили. Те саме стосується й штурмів Покровська», — зазначив він.
Трегубов підтвердив, що найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямі. Росіяни намагаються просунутися на північ від Покровська-Костянтинівка, саме там зосереджено найбільше російських сил та коштів.
Росіяни намагаються розвивати наступ у напрямку Костянтинівки, а також ворог намагається обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда. Вкрай напруженою залишається ситуація по всій лінії фронту», — розповів речник.
За його словами, росіяни проводять активні штурми на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках.
Крім того, речник заявив, що російських військових немає на території Дніпропетровської області.
Раніше ми писали, що українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
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