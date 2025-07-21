Донецький фронт: запеклі бої в районі Покровська та Лимана

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію станом на 16:00 21 липня 2025 року на Донецькому фронті.



На Лиманському напрямку сталося 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське, а також у напрямку Серебрянки, Середнього, Шандриголового та Григорівки. Наразі тривають сім боїв.



На Сіверському напрямку ворог двічі намагався атакувати українські позиції у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість атак противника в районі Білої Гори та у напрямку Предтечине. Один бій продовжується.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинове, а також у бік Катеринівки та Плещіївки. Зараз тривають два бої.



На Покровському напрямку за добу сталося 29 бойових зіткнень різної інтенсивності поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, а також у бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда та Маяка. Два бої все ще продовжуються.



На Новопавлівському напрямку агресор дев'ять разів намагався просунутися вперед у районах Зірки, Піддубного, Мирного, Дачного та у бік Олександрограда та Воскресенки. П'ять бойових зіткнень на цій ділянці фронту залишаються активними.

Нагадаємо, у Росії підтвердили , що новий раунд переговорів з Україною відбудеться цього тижня.