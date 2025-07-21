ЗСУ вдарили по С-300 у Бєлгородській області

20 липня Сили оборони України завдали серії точкових ударів по військових об'єктах противника, зосередивши зусилля на придушенні російських засобів протиповітряної оборони.



Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок застосування засобів дальнього вогневого ураження було знищено зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області.







Це значно скоротило зону дії російської ППО дальнього радіусу в цьому регіоні. Також удар було завдано по радіолокаційному комплексу «Небо-М», що істотно знизило його функціональність.



Одночасно було виведено з ладу елементи сусідньої РЛС 5Н66М «Big Bird», яка використовувалася в єдиному контурі ППО.

Момент удару по системі ЗС РФ.

«Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи спроможність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру, та сприяють ефективнішим діям українських підрозділів», - зазначили в Генштабі.