ВСУ ударили по С-300 в Белгородской области

20 июля Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по военным объектам противника, сосредоточив усилия на подавлении российских средств противовоздушной обороны.



Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в результате применения средств дальнего огневого поражения был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области.







Это значительно сократило зону действия российской ПВО дальнего радиуса в данном регионе. Также удар был нанесён по радиолокационному комплексу «Небо-М», что существенно снизило его функциональность.



Одновременно были выведены из строя элементы соседней РЛС 5Н66М «Big Bird», которая использовалась в едином контуре ПВО.

Момент удара по системе ВС РФ.

«Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют более эффективным действиям украинских подразделений», — отметили в Генштабе.