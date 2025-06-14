ЗСУ вдарили по С-300 та переправах у Курській області РФ

ЗСУ завдають ударів по логістиці РФ. Фото: тг-канал Соняшник

БПЛА атакували об'єкти ППО російської армії в Курській і Бєлгородській областях. За даними блогу українських військових льотчиків Повітряних сил ЗСУ «Соняшник», уражено пускові установки ЗРК С-300.



«Шкода, що не російська 400-ка, яка нам там дуже дошкуляє», - прокоментували українські пілоти.



Крім того, за їхньою інформацією, українські винищувачі в районі Рильська (Курська область) повторно вразили мости та переправи, які використовуються військами РФ.



Також повідомляється про прибуття підкріплення — комплексів ППО, боєкомплекту (зокрема для авіації) і оновленого оснащення, адаптованого до поточних умов.



«Скоро світ побачить цікавий UAV (БПЛА), і будуть "бабахи" з міліметровою точністю», - зазначають автори блогу.

Раніше безпілотники ЗСУ вдарили по хімзаводах у Самарській та Ставропольській областях. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удари по двох підприємствах ВПК РФ.