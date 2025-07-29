Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох людей

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія 29 липня завдала чергового авіаудару по Костянтинівці. Зафіксовано три удари керованими авіабомбами типу ФАБ-250, які влучили у житлові квартали міста. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок атаки постраждали троє громадянських мешканців. Усіх поранених госпіталізовано до місцевого медичного закладу. За попередньою інформацією, вони перебувають у стабільному стані.



Крім того, пошкоджено п'ять багатоквартирних житлових будинків — вибуховою хвилею вибито вікна, зруйновано фасади та покрівлі.





Раніше ми писали, що вранці у вівторок, 29 липня, російські війська обстріляли Костянтинівку за допомогою ударного FPV-дрону. Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства.

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