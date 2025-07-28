Під час евакуації з Покровська та Родинського екіпаж «Білий янгол» потрапив під обстріл

Екіпаж «Білий янгол» потрапив під удари дронів. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» потрапив під удари російських дронів під час евакуації з Покровська та Родинського Донецької області. Ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.



Правоохоронці разом із цивільними ховалися від російських ударів. Серед врятованих — родина з Покровська, яка пережила російську атаку.



«Прилетіло до нас, а раніше — за три будинки від нас. Загинуло двоє людей, одна дівчина врятувалася. Була пожежа, люди згоріли», — розповіла зі сльозами жінка.



Як зазначається, поліцейські спільно з волонтерами евакуювали двох поранених чоловіків та інших мешканців. Разом із поліцейським автомобілем виїхали ще дві родини на власному транспорті.



Раніше ми писали, що Донецька обласна військова адміністрація оголосила про початок примусової евакуації сімей із дітьми з низки населених пунктів, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки.

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