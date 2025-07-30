Дрон-камікадзе атакував Слов'янськ: є руйнування у приватному секторі

Російський безпілотник уночі вдарив по Слов'янську: є руйнування у житловому секторі. Фото: МВА

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях сьогодні вранці повідомив про нічну атаку на місто.

За його словами, російський дрон «Герань-2» вдарив по району вулиці Науки. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

«На щастя, без постраждалих», — зазначив Лях.

Раніше повідомлялося, що в середу, 30 липня, близько 03:17 FPV-дрон атакував приватний будинок на вулиці Богдана Кулакова (колишня Першотравнева) у місті Дружківка Донецької області. Внаслідок влучання був пошкоджений дах будинку. За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.