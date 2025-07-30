Дрон-камікадзе атакував Слов'янськ: є руйнування у приватному секторі

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях сьогодні вранці повідомив про нічну атаку на місто.
За його словами, російський дрон «Герань-2» вдарив по району вулиці Науки. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
«На щастя, без постраждалих», — зазначив Лях.
Раніше повідомлялося, що в середу, 30 липня, близько 03:17 FPV-дрон атакував приватний будинок на вулиці Богдана Кулакова (колишня Першотравнева) у місті Дружківка Донецької області. Внаслідок влучання був пошкоджений дах будинку. За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.
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