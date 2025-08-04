Пілоти F-16 знищили російський десант у Кам'янському авіабомбами JDAM

«Приліт» по десанту ЗС РФ у Кам'янському.

Пілоти F-16 Повітряних сил ЗСУ знищили будівлю з російським десантом авіабомбами JDAM. Відео оприлюднив аналітичний телеграм-канал Dnipro Osint (Гарбуз).



Попередньо українська розвідка засікла російський десант у населеному пункті Кам'янське Запорізької області, після чого передала координати пілотам F-16 ЗСУ.



«Кам'янський напрямок, три ураження, все влучно в ціль. Українська авіація працює день і ніч», - йдеться в описі відео.

Станом на 16:00 у звіті Генштабу наголошується, що на Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи атакували позиції Сил оборони України у бік Новоандріївки.