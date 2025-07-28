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Російська піхота атакувала з боку Кам'янського, ЗСУ відповіли ударом дрону

28 липня 2025, 08:28

Російська піхота атакувала з боку Кам'янського, ЗСУ відповіли ударом дрону

Російська піхота атакувала з боку Кам'янського, ЗСУ відповіли ударом дрону


На Запорізькому напрямку українські бійці завдали удару дроном по позиціях російських військ, розташовани[ у підвалі одного з багатоповерхових будинків у мікрорайоні №3 на півдні Степногірська (Василівський район), приблизно за 32 кілометри від Запоріжжя.

Повідомляється також, що противник атакував піхотним підрозділом із північної частини населеного пункту Кам'янське, що за 40 кілометрів від Запоріжжя.

За інформацією українських військових, російська армія перекидає бронетехніку з метою посилення тиску на цьому напрямку. Проте, за даними Telegram-каналу PETRENKO+, конкретної ділянки можливої активізації ворожих дій поки що не визначено.

Нагадаємо, російська армія продовжує наступ на ділянці між Костянтинівкою та Покровськом у Донецькій області, намагаючись обійти оборону та взяти Покровськ у напівкільце.

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя Кам'янське Степногірськ Василівський район
@novosti.dn.ua

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