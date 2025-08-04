Пилоты F-16 уничтожили российский десант в Каменском авиабомбами JDAM

«Прилет» по десанту ВС РФ в Каменском.

Пилоты F-16 Воздушных сил ВСУ уничтожили здание с российским десантом авиабомбами JDAM. Видео обнародовал аналитический телеграм-канал Dnipro Osint (Гарбуз).



Предварительно украинская разведка засекла российский десант в населённом пункте Каменское Запорожской области, после чего передала координаты пилотам F-16 ВСУ.



«Каменское направление, три поражения, все точно в цель. Украинская авиация работает день и ночь», — говорится в описании к видео.

По состоянию на 16:00 в отчёте Генштаба отмечается, что на Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции Сил обороны Украины в сторону Новоандреевки.