Окупанти вдарили дроном по бригаді енергетиків на Донеччині

Російський дрон атакував команду енергетиків у Донецькій області. Фахівці працювали на одному з енергооб'єктів, щоби повернути електрику мешканцям. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Водій встиг вискочити з машини до удару. Разом із колегою сховалися у найближчій будівлі. Автомобіль пошкоджено», — йдеться у повідомленні.



З початку повномасштабної війни енергетики Донеччини вже понад 200 разів потрапляли під обстріл. Крім того, 19 працівників отримали поранення.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білий ангел» потрапив під удари російських дронів під час евакуації з Покровська та Батьківщини Донецької області. Ніхто не постраждав.

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