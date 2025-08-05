Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти вдарили дроном по бригаді енергетиків на Донеччині

05 серпня 2025, 16:10

Окупанти вдарили дроном по бригаді енергетиків на Донеччині

Російський дрон атакував команду енергетиків у Донецькій області. Фахівці працювали на одному з енергооб'єктів, щоби повернути електрику мешканцям. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Водій встиг вискочити з машини до удару. Разом із колегою сховалися у найближчій будівлі. Автомобіль пошкоджено», — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни енергетики Донеччини вже понад 200 разів потрапляли під обстріл. Крім того, 19 працівників отримали поранення.

Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білий ангел» потрапив під удари російських дронів під час евакуації з Покровська та Батьківщини Донецької області. Ніхто не постраждав.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
ДТЕК
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
13:30
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
17:55
У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації
15:35
РФ згортає «відновлення» окупованих територій
15:26
Сили оборони на захопленій частині Запорізької області знищили ЗРК С-300 росіян
13:43
Дрони СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму
09:18
Загарбники готують Донецький аеропорт для запуску дронів — ISW
10:05
За липень окуповано 564 кв. км — Deep State
14:59
Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців»
15:46
В окупованому Маріуполі чоловік вбив рідну матір, завдавши їй 60 ударів ножем
12:10
FPV-дрон ЗСУ знищив КАБ РФ, що впав на позиції окупантів
19:00
12 років в'язниці: ексголовлікаря Скадовська засудили за колабораціонізм
17:05
В окупованому Маріуполі 18-річного жителя засудили до семи років «за держзраду та шпигунство»
16:37
З 1 серпня в окупованому Донецьку зросте вартість проїзду у низці автобусів
14:58
Депутат-колаборант передав до РФ 24 тис. тонн урожаю
13:45
«АТЕШ» виявив радіолокаційну роту в Севастополі
12:00
РФ використовує археологію для грабунку й пропаганди на ТОТ
11:23
Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською
усі новини
16:10
Окупанти вдарили дроном по бригаді енергетиків на Донеччині
15:45
Окупант розстріляв беззбройного чоловіка під Удачним
15:08
Європа випробувала ракету, яка знищує літаки-«невидимки»
15:05
Сили оборони взяли в полон двох штурмовиків армії РФ
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
14:35
Військові РФ намагаються ухилитися від виконання самогубчих наказів — The Economist
13:54
Російський дрон поранив жителя Костянтинівки
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
13:30
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:27
Удари дронів вивели з ладу Рязанський НПЗ: функціонує лише на 48%
11:59
Ударні дрони армії РФ тепер можуть нести протитанкові міни — Флеш
11:16
Війська РФ вдарили по населених пунктах Донеччини: багато пошкоджень
10:36
Безпілотники атакували залізничну інфраструктуру у Ростовській області РФ
10:06
РФ атакувала Україну баллістикою та дронами: ППО збила 29 цілей
09:45
На Донеччині за добу постраждали троє цивільних
09:31
У Лозовій зросла кількість постраждалих через російську атаку
08:44
Лозова зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, четверо поранені
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
22:47
Спроба штурму біля Гоптівки Харківської області провалилася: росіяни втекли назад
21:56
У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів
усі новини
ВІДЕО
Момент воєнного злочину: російський окупант відкриває вогонь по беззбройному цивільному під час евакуації з Удачного, Донецька область. Окупант розстріляв беззбройного чоловіка під Удачним
05 серпня, 15:45
Сили оборони взяли в полон двох штурмовиків армії РФ Сили оборони взяли в полон двох штурмовиків армії РФ
05 серпня, 15:05
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
05 серпня, 13:30
У Ростовській області Росії дрони атакували залізничну інфраструктуру. Фото: ASTRA Безпілотники атакували залізничну інфраструктуру у Ростовській області РФ
05 серпня, 10:36
Залізничний вокзал у Лозовій Харківської області постраждав через атаку військ РФ. Кадр із відео Лозова зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, четверо поранені
05 серпня, 08:44
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
04 серпня, 23:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір