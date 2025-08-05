Оккупанты ударили дроном по бригаде энергетиков в Донецкой области

Российский дрон атаковал команду энергетиков в Донецкой области. Специалисты работали на одном из энергообъектов, чтобы вернуть электричество жителям. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Водитель успел выскочить из машины до удара. Вместе с коллегой спрятались в ближайшем здании. Автомобиль поврежден», — говорится в сообщении.



С начала полномасштабной войны энергетики Донетчины уже более 200 раз попадали под обстрелы. Кроме того, 19 работников получили ранения.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж «Белый ангел» попал под удары российских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского Донецкой области. Никто не пострадал.

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