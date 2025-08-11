Російська армія просунулася під Добропіллям – DeepState

Просування окупантів під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу сіл Кучерів Яр та Золотий Колодязь Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці села розташовані неподалік міста Добропілля.



Також окупанти просунулися біля села Майське на Донеччині.



Волонтер Сергій Стерненко заявив, що «росіяни здійснили прорив фронту на 10 кілометрів неподалік Добропілля».



«Траса «Добропілля-Краматорськ» перерізана та перебуває під контролем росіян у районі села Нововодяне. Ситуація критична», – стверджує він.



У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили, що з початку доби російські війська 23 рази намагалися йти вперед на Покровському напрямку. За даними ГШ, українські війська вже відбили 18 атак, бої продовжуються.

