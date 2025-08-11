Российская армия продвинулась под Добропольем – DeepState

Продвижение оккупантов под Добропольем. Фото: карта DeepState

Российские войска продвинулись вблизи сел Кучеров Яр и Золотой Колодезь Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Эти села находятся недалеко от города Доброполье.



Также оккупанты продвинулись возле села Майское на Донетчине.



Волонтер Сергей Стерненко заявил, что «россияне совершили прорыв фронта на 10 километров недалеко от Доброполья».



«Трасса «Доброполье-Краматорск» перерезана и находится под контролем россиян в районе села Нововодяное. Ситуация критическая», – утверждает он.



В пресс-службе Генерального штаба ВСУ сообщили, что с начала суток российские войска 23 раза пытались идти вперед на Покровском направлении. По данным ГШ, украинские войска уже отбили 18 атак, бои продолжаются.

Напомним, что ВСУ уничтожили российских операторов БПЛА на Торецком направлении.