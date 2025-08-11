«Ситуація складається хаотично»: у DeepState розповіли про просування російських військ під Добропіллям

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Російські війська активно просуваються поблизу міста Добропілля Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Зараз окупанти змогли за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти просунутися в села Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення для подальшого розвитку успіху. На відрізку свого шляху ЗС РФ намагаються встановлювати позиції та закріплюватися на місцевості. Також з Кучерового Яру по посадках росіяни проникли до села Веселе та проводять накопичення і там. За даними аналітиків, «за останню добу у цьому селі зафіксували вже близько 20 загарбників».



«Одночасно з цим ворог не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати свій успіх у напрямку траси «Добропілля-Краматорськ», де його фіксують у районі сіл Нововодяне та Петрівка. На жаль, ворог промацав слабкі місця для подальшого руху, якими й користуватиметься, щоб зробити подібні спроби. Ситуація складається досить хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, намагається швидко закріплюватися і накопичуватися для подальшого просування, тоді як деякі люди в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як «контрольовану», в якій «всіх убили, всіх зупинили«. Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону та намагаються зрозуміти, що відбувається», – заявили в DeepState.



За словами аналітиків, «район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів у цих околицях є місцевістю побудови нових і важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями й найголовніше – якісно побудованими позиціями на кшталт ВОП і РОП, які армія РФ спокійно обходить, а надалі може зайняти та використати».



«Як коментують військові: «Найгірше те, що ми їх звідти не виб'ємо, якщо вони їх займуть». Це приклад того, що поряд із добре побудованими ІФС необхідні люди, які їх триматимуть, а також ефективне командування, що правильно використовуватиме такі можливості. Початок шляху на Добропілля та логістики у росіян походить з вогневого контролю дронами. Ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, цілком і повністю усвідомлюючи наслідки, що виникнуть після досягнення цілей. Для ворога вже заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягти. І сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, намагаючись повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти», – зазначили в аналітичному проєкті.



У DeepState стверджують, що «після остаточного закріплення та накопичення будуть обов'язкові спроби російських військ рухатися в глибину території, а також підтягуватимуться екіпажі дронів, які ускладнять розбудову альтернативної логістики та утримання навколишніх позицій для Сил оборони України».



«З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше за Покровськ», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що раніше в DeepState заявили про просування загарбників під Добропіллям.