«Ситуация складывается хаотично»: в DeepState рассказали о продвижении российских войск под Добропольем

Российские войска активно продвигаются вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В настоящее время оккупанты смогли с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты продвинуться в села Кучеров Яр и Золотой Колодезь, где проводят накопление для дальнейшего развития успеха. На отрезке своего пути ВС РФ пытаются устанавливать позиции и закрепляться на местности. Также из Кучеров Яра по посадкам россияне проникли в село Веселое и производят накопления и там. По данным аналитиков, «за последние сутки в этом селе зафиксировали уже около 20 захватчиков».



«Одновременно с этим враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы «Доброполье-Краматорск», где его фиксируют в районе сел Нововодяное и Петровка. К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы предпринять подобные попытки. Обстановка складывается достаточно хаотично, ведь враг, найдя пробелы в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться и накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время как некоторые люди в командовании определенной бригады либо не понимают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как «контролируемую», в которой «всех убили, всех остановили». Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит», – заявили в DeepState.



По словам аналитиков, «район Золотого Колодезя, Шахово и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью постройки новых и тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное – качественно построенными позициями по типу ВОП и РОП, которые армия РФ спокойно обходит, а в дальнейшем может занять и использовать».



«Как комментируют военные: «Хуже всего то, что мы их оттуда не выбьем, если они их займут». Это пример того, что наряду с хорошо построенными ИФС необходимы люди, которые будут их держать, а также эффективное командование, что будет правильно использовать такие возможности. Начало пути на Доброполье и логистики у россиян произошло с огневого контроля дронами. Враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, целиком и полностью осознавая последствия, которые создадутся после достижения целей. Для врага уже заранее определены конечные точки, которых он должен достичь. И сегодня они проводят реализацию задуманного, пытаясь полностью оккупировать Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты», – отметили в проекте.



В DeepState утверждают, что «после окончательного закрепления и накопления будут обязательные попытки российских войск двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил обороны Украины».



«С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем натолкнуться на то, что Доброполье упадет быстрее Покровска», – резюмировали аналитики.

