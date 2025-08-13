Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ

Міністерство закордонних справ України. Фото: ТАСС

Росія не піде на територіальні поступки у чотирьох областях України. Про це сьогодні заявили у Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляє Інтерфакс.

Територіальний устрій Російської Федерації закріплений у Конституції країни, зазначив у середу заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадєєв, коментуючи твердження ЗМІ, що під час російсько-американського саміту «планується обговорити обмін територіями з Україною».

«Територіальний устрій РФ закріплено в Конституції нашої країни. Цим усе сказано. Тому щодо цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами», — заявив він на брифінгу, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати публікації ЗМІ.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна пройде у п'ятницю, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон біля Анкориджі на Алясці.