Євросоюз не планує послаблення санкцій проти Росії

Європейський союз не планує скасовувати чи послаблювати введені санкції проти Росії. Натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який може бути прийнятий вже у вересні 2025 року. Про це заявила заступник головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста, повідомляє «Європейська правда».

«Європа зберігатиме тиск на Росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м», — зазначила вона.

За її словами, ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії вже наступного місяця.

«Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Все інше – це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію», — наголосила Аріанна Подеста.

Як пише «Європейська правда», два європейські чиновники та дипломати чотирьох держав, які працюють у Брюсселі та обізнані про процеси навколо введення та виконання санкцій ЄС проти Росії, також заявили, що обговорення послаблення чи скасування санкцій нині не ведеться навіть на технічному рівні.

«Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, продовжується робота щодо посилення санкційного тиску на Росію, її економіку, щоб зменшити її здатність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19 пакет санкцій», — підтвердив один із співрозмовників.