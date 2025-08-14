Евросоюз не планирует ослабление санкций против России

Европейский союз не планирует отменять или ослаблять введенные санкции против России. Вместо этого готовит новый, 19-й санкционный пакет, который может быть принят уже в сентябре 2025 года. Об этом заявила заместитель главной пресс-секретарши Европейской комиссии Арианна Подеста, сообщает «Европейская правда».

«Европа будет сохранять давление на Россию… Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м», — отметила она.

По её словам, ЕС сможет принять 19-й пакет санкций против России уже в следующем месяце.

«Мы знаем, что санкции работают, и мы будем сохранять давление на Россию. Всё остальное - это чистые спекуляции. Реальность: Европа продолжает сохранять полное давление на Россию», — подчеркнула Арианна Подеста.

Как пишет „Европейская правда», два европейских чиновника и дипломаты четырёх государств, работающих в Брюсселе и осведомленных о процессах вокруг введения и исполнения санкций ЕС против России, также заявили, что обсуждение ослабления или отмены санкций в настоящее время не ведётся даже на техническом уровне.

«Этот вопрос сейчас не на повестке дня. Напротив, продолжается работа по усилению санкционного давления на Россию, ее экономику, чтобы уменьшить её способность вести войну против Украины. Обсуждается новый, 19-й пакет санкций», — подтвердил один из собеседников.