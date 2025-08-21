Удар по 5-поверховому будинку у Добропіллі: рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів

Росіяни атакували Добропілля. Фото: ДСНС

У вівторок, 19 серпня, російські війська атакували Добропілля на Донеччині. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У Добропіллі під час аварійно-рятувальних та пошукових робіт на 2-му поверсі частково зруйнованого 5-поверхового будинку рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки 1944 року народження», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники розібрали 850 кілограмів будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи завершено.



Раніше ми писали, що вранці 19 серпня російські війська завдали авіаудару по житловій забудові міста Добропілля. Із заблокованої квартири на третьому поверсі бійці ДСНС дістали чоловіка, який помер під час транспортування у кареті швидкої медичної допомоги.

