В Офісі президента Польщі відповіли на заяву про ризик відключення Starlink для України

Польща не відключатиме термінали Starlink для України. Ілюстративне фото

Скасування допомоги українським біженцям у Польщі не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона. Про це у понеділок, 25 серпня, заявив керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький у соціальній мережі Х.

Він спростував заяву міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink, оскільки Польща нібито не зможе оплачувати послуги через вето на закон про допомогу українським біженцям, накладене президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«Вето не відключає Україну від інтернету Starlink, оскільки витрати на це підключення фінансуються на основі положень чинного законодавства, а проект, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан справ», – написав Богуцький.

Він зазначив, що парламент «ефективно» розгляне президентську ініціативу у вересні, тобто до закінчення граничного терміну. Відповідно до чинного законодавства Польщі, підтримка забезпечення зв'язку Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

Також він спростував заяву Гавковського про «кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці».

Богуцький звинуватив міністра цифровізації країни, який назвав вето Навроцького «подарунком для Путіна», у маніпуляціях та дезінформації.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу певній категорії українських біженців. Він заявив, що соціальні виплати 800+ злотих мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі, та пообіцяв підготувати власний законопроект.