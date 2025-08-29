Військовий вижив після тортур росіян на Донеччині, він п'ять діб добирався до позицій ЗСУ: деталі історії

Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині. Фото: прокуратура

У серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади Донецької області російські окупанти захопили у полон військовослужбовців ЗСУ. Військові РФ жорстко катували українських військових, однак один із них вижив, військовий п'ять діб діставався позицій Сил оборони. Нині він перебуває у медичному закладі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Як зазначається, загарбники завели до підвалу вісім українських військових. Під час допитів росіяни катували військовослужбовців Сил оборони. Вони відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали горло.



«Надалі, вважаючи своїх жертв загиблими, скинули тіла до ями та закидали сміттям. Один із полонених вижив і протягом 5 діб, попри відкриті рани та тяжкі травми, добирався до українських позицій. Потерпілий перебуває у медичному закладі», — йдеться у повідомленні.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України. Прокурори допитали постраждалого. Наразі встановлюються військовослужбовці РФ, причетні до скоєння зазначеного злочину.



Раніше ми писали, що системні тортури, знущання та дискримінація є такими висновками розслідування масових злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних.

