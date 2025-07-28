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«Каждый палач ответит»: Украина раскрыла масштаб системных пыток в плену РФ

28 июля 2025, 11:24

«Каждый палач ответит»: Украина раскрыла масштаб системных пыток в плену РФ

«Каждый палач ответит»: Украина раскрыла масштаб системных пыток в плену РФ

Системные пытки, издевательства и дискриминация — таковы выводы расследования массовых преступлений России против украинских военнопленных и гражданских. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины днем 28 июля.

По данным следствия, преступления не были случайными: они основывались на национальной и языковой дискриминации, были спланированы и координировались представителями российской власти.

«По результатам следствия более 11 000 человек были незаконно удерживаемы в местах несвободы; признаны потерпевшими более 5000 военных и более 5600 гражданских; сообщено о подозрении 534 лицам; направлены в суд обвинительные акты в отношении 365 человек; уже 117 осуждены обвинительными приговорами», — говорится в сообщении.

На оккупированных территориях Украины и в России выявлено 176 постоянных и более 120 временных (транзитных) мест удержания пленных. Во всех зафиксированы случаи систематических пыток: избиений, электрошока, применения служебных собак, удушения, подвешивания, имитации казней и сексуального насилия. Также задокументированы увечья, ожоги и психологические издевательства.

Сообщения о подозрениях получили более 45 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ, включая руководство СИЗО и колоний в Курске, Старом Осколе, Пакино, а также на временно оккупированных территориях — в Суходольской и Волновахской колониях.

Отдельно Офис генпрокурора напомнил о трагедии в колонии Оленовки (Еленовки), где в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли не менее 50 человек и были ранены 140. Руководству колонии сообщено о подозрении в оставлении раненых без помощи, что привело к смерти еще девяти украинских военных.

Прокуроры продолжают процессуальное руководство по делам о жестоком обращении с пленными и мирными гражданами. Речь идет о нарушениях ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

«Россия нарушает все нормы Женевских конвенций, Конвенции ООН против пыток, Римского статута Международного уголовного суда, Международного гуманитарного права. Расследование продолжается — ни одно свидетельство не будет оставлено без внимания. Каждый палач — от непосредственного исполнителя до высшего должностного лица, который давал приказы или покрывал преступления, — будет отвечать по закону», — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

28 июля 2025 года Украина впервые на общенациональном уровне чтит память украинских защитников, добровольцев и гражданских, замученных, казненных или погибших в российском плену.

Нидерланды и 40 стран — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — инициировали запуск специального механизма для расследования пыток украинских военнопленных на территории России.

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