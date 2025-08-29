Военный выжил после пыток россиян на Донетчине, он пять суток добирался до позиций ВСУ: детали истории

Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области. Фото: прокуратура

В августе 2025 года вблизи села Миролюбовка Гродовской поселковой громады Донецкой области российские оккупанты захватили в плен военнослужащих ВСУ. Военные РФ жестко пытали украинских военных, однако один з них выжил, военный пять суток добирался до позиций Сил обороны. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре.



Как отмечается, захватчики завели в подвал восемь украинских военных. Во время допросов россияне пытали военнослужащих Сил обороны. Они отрезали потерпевшим части тел, после чего перерезали им горло.



«В дальнейшем, считая своих жертв погибшими, сбросили тела в яму и забросали мусором. Один из пленных выжил и в течение 5 суток, несмотря на открытые раны и тяжелые травмы, добирался до украинских позиций. Пострадавший находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Прокуроры допросили пострадавшего. Сейчас устанавливаются военнослужащие РФ, причастные к совершению указанного преступления.



Ранее мы писали, что системные пытки, издевательства и дискриминация — таковы выводы расследования массовых преступлений России против украинских военнопленных и гражданских.

