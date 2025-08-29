У Києві зросла кількість жертв внаслідок російського удару

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

29 серпня 2025, 19:45

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки на Київ 28 серпня зросла кількість жертв. Станом на вечір 29 серпня загинуло 25 людей. Про це повідомив він у телеграм.

«Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали», — зазначив він.



Деякі тіла досі не впізнані, 8 людей не виходять на зв'язок із рідними. Також щонайменше 50 людей отримали поранення.

У Дарницькому районі Києва завершили рятувальні роботи, вони тривали понад 30 годин. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше ми писали, що після вчорашньої атаки РФ на Київ досі залишається невідомою доля восьми людей.

