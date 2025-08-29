Судьба восьми человек до сих пор остается неизвестной после вчерашнего обстрела Киева — Зеленский

Остается неизвестной судьба восьми человек после вчерашней атаки на Киев. Фото: МВД Украины

После вчерашней атаки РФ на Киев до сих пор остается неизвестной судьба восьми человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На месте удара по жилому дому в Дарницком районе завершились спасательные работы, добавил он.

Всего в городе погибли 23 человека еще 53 были ранены. Сегодня в Киеве День траура.

«Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по нашему государству, по нашим людям и по всем усилиям мира завершить эту войну. Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать «шахеды» для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, решительные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас необходимы. Соединенные Штаты, Европа, страны «двадцатки» обладают этой силой», — написал президент Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения и большое количество погибших и раненых.