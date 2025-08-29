Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Судьба восьми человек до сих пор остается неизвестной после вчерашнего обстрела Киева — Зеленский

29 августа 2025, 10:57

Остается неизвестной судьба восьми человек после вчерашней атаки на Киев.

После вчерашней атаки РФ на Киев до сих пор остается неизвестной судьба восьми человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На месте удара по жилому дому в Дарницком районе завершились спасательные работы, добавил он. 

Всего в городе погибли 23 человека еще 53 были ранены. Сегодня в Киеве День траура. 

«Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по нашему государству, по нашим людям и по всем усилиям мира завершить эту войну. Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать «шахеды» для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, решительные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас необходимы. Соединенные Штаты, Европа, страны «двадцатки» обладают этой силой», — написал президент Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения и большое количество погибших и раненых.

