Армія РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 48 цілей

ППО збила 48 дронів. Фото: Вікіпедія

Російські війська вдень 2 вересня вдарили Україною дронами різних типів. Більшість безпілотників летіли у напрямку Києва. Протиповітряною обороною вдалося збити 48 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил



«Після атаки в ніч на 2 серпня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість — у напрямку столиці України», — йдеться у повідомленні.



Протиповітряна оборона збила 48 ворожих БПЛА.





Станом на 16:00 у повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.



Раніше ми писали, що окупаційні війська в ніч на 2 вересня запустили Україною 150 дронів з п'яти напрямків Росії та окупованого Криму. Українська протиповітряна оборона збила 120 БПЛА.

