Повітряні сили: 7 ракет і 35 дронів РФ обійшли ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили про наслідки нічної атаки РФ. За офіційними даними, у ніч на 5 вересня 7 російських ракет і 35 ударних дронів зуміли обійти систему ППО і вдарили по десяти локаціях в Україні.



При цьому українська протиповітряна оборона збила та придушила 121 ворожий безпілотник зі 157 запущених, включаючи «Шахеди» та дрони-імітатори.







В атаці також були залучені шість зенітних керованих ракет С-300 і керована авіаційна ракета Х-59.

Нагадаємо, в результаті нічної російської атаки безпілотниками в Дніпрі на території підприємства спалахнули пожежі.