Росіяни вдарили по підприємству у Дніпрі: спалахнули пожежі

Внаслідок нічної російської атаки безпілотниками у Дніпрі на території підприємства спалахнули пожежі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у п'ятницю, 5 вересня.

«Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками... У Дніпрі агресор поцілив у підприємство. Там виникли пожежі, ліквідацію яких оперативно розпочали рятувальники», — написав він.

Після обстрілу підприємства по місту почали їздити машини з гучномовцями, які повідомляли про хімічну небезпеку. Подібні відео та повідомлення опублікували місцеві паблики.

Крім того, російські окупанти FPV-дроном ударили по Нікопольщині, а саме — по Покровській громаді.

Всюди обійшлося без загиблих та постраждалих, зазначив керівник ОВА.