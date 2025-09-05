Воздушные силы: 7 ракет и 35 дронов РФ обошли ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили о последствиях ночной атаки РФ. По официальным данным, в ночь на 5 сентября 7 российских ракет и 35 ударных дронов сумели обойти систему ПВО и ударили по десяти локациям в Украине.



При этом украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 121 вражеский беспилотник из 157 запущенных, включая «Шахеды» и дроны-имитаторы.







В атаке также были задействованы шесть зенитных управляемых ракет С-300 и управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним, в результате ночной российской атаки беспилотниками в Днепре на территории предприятия вспыхнули пожары.