Польща повністю закриє кордон з Білоруссю: відома дата та причина

У п'ятницю, 12 вересня, починаються активні російсько-білоруські навчання «Запад-2025». Через це влада Польщі ухвалила рішення закрити кордон із Білоруссю, зокрема залізничні переходи. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає RMF24.



«У п'ятницю (12 вересня) починаються вкрай агресивні російсько-білоруські навчання. Польські військові та союзні сили дадуть відповідь на них», — зазначив глава польського уряду.



Крім того, за словами Туска, з боку Російської Федерації та Білорусі були й інші провокації як усередині країни, так і з-за її меж.



«Тому з метою забезпечення державної безпеки в четвер опівночі з четверга на п'ятницю ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переходами, у зв'язку з проведенням навчань «Запад», — резюмував політик.



Відомо, що в цих навчаннях візьмуть участь тисячі солдатів і сучасна військова техніка.



Раніше ми писали, що у Польщі відкриється новий навчальний табір для українських та польських військових із 1 вересня. Віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш у соцмережі Х повідомив про завершення будівництва табору.

