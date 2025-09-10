Росія виводить 98-му дивізію і перекидає бригаду морської піхоти на Краматорський напрямок – ЗСУ

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія зараз не тисне у бік Костянтинівки з Краматорського напрямку. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, росіяни зараз зайняті тим, щоб виводити 98-му повітрянодесантну дивізію і заводити підрозділи бригади морської піхоти.



«Зараз триває така зміна. І ми нормально «мінусуємо» їх у цей період. За даними розвідки, у період цієї зміни у них збільшилася кількість «відмовників». Ця бригада морської піхоти була на Херсонському напрямку. Звісно, через річку (Дніпро – ред.) воювати й цивільне населення «закидати» FPV-дронами – це одна справа. А безпосередньо рухатися вперед та міняти на позиціях один одного – це зовсім інша справа. Тому вони зараз намагаються проводити ротацію. І ми, звичайно, не даємо їм активно це робити», – сказав Запорожець.



Речник 11-го корпусу зазначив, що зараз незрозуміло, чи будуть війська РФ активніше наступати на цьому напрямку, коли зміняться їхні підрозділи.



«Поки активних дій вони там не проводять. Виключно поодинокі пересування у напрямку наших позицій. FPVшники добре працюють для того, щоб їх там знищувати. Наше завдання – не дати росіянам спокійно проводити ротацію для того, щоб їх якнайменше в майбутньому штурмувало наші позиції. І загалом погіршити їхній морально-психологічний стан для того, щоб вони швидше розуміли, що потрібно здаватися, йти в СЗЧ або займатися самокаліцтвом», – додав він.

Нагадаємо, що 2 вересня в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» заявили про те, що очікуються дії російської морської піхоти на Часів Яр та його околиці на Краматорському напрямку.



Пізніше в ОСУВ «Дніпро» розповіли, що мета російської армії на осінь – захопити Костянтинівку, а село Ступочки біля Часового Яру є східними «воротами» Костянтинівки.