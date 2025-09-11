Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

11 вересня 2025, 18:04

Жорстокі бої в Удачному: РФ утримує більшу частину селища

Штурм силами 425-го ОШП «Скеля» Удачного. Штурм силами 425-го ОШП «Скеля» Удачного.

Наразі в Удачному ситуація залишається важкою і вкрай напруженою: противник утримує більшу частину селища. Активні бої тривають у західному секторі та на позиціях, що залишилися на півночі, де українські сили чинять опір. Про це повідомляє автор військового каналу з позивним «Мучной».

«Усередині населеного пункту справжня м'ясорубка: ворог зазнає значних втрат, але продовжує підтягувати сили та намагається закріпитися на зайнятих позиціях. Їх присутність фіксується практично по всьому селищу», — йдеться в повідомленні.

Повністю вибити російських військових поки що неможливо, оскільки вони розсіяні серед забудови. Населений пункт фактично перебуває під сильним тиском, із постійними вуличними боями та значними втратами з обох сторін.

За даними проєкту DeepState, на цій ділянці фронту просувається 15-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ. Удачне розташоване на автодорозі Т-0406, що з'єднує Покровськ з Дніпропетровською областю, що робить його стратегічно важливим для окупантів, які намагаються перерізати шляхи постачання до міста.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ на 16:00, на Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони України в районах 13 населених пунктів, включаючи Удачне.

Раніше, 2 вересня, повідомлялося, що сили 425-го ОШП «Скеля» відновили контроль над південно-західною частиною селища.

