Жестокие бои в Удачном: РФ удерживает большую часть посёлка

Штурм силами 425-го ОШП «Скала» Удачного.

Сейчас в Удачном обстановка остаётся тяжёлой и крайне напряжённой: противник удерживает большую часть посёлка. Активные бои продолжаются в западном секторе и на оставшихся позициях на севере, где украинские силы оказывают сопротивление. Об этом сообщает автор военного канала с позывным «Мучной».



«Внутри населённого пункта настоящая мясорубка: враг несёт значительные потери, но продолжает подтягивать силы и пытается закрепиться на занятых позициях. Их присутствие фиксируется практически по всему посёлку», — говорится в сообщении.

Полностью выбить российских военных пока невозможно, поскольку они рассредоточены среди застроек. Село фактически находится под сильным давлением с постоянными уличными боями и большими потерями с обеих сторон.



По данным проекта DeepState, на этом участке фронта продвигается 15-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. Удачное расположено на автодороге Т-0406, соединяющей Покровск с Днепропетровской областью, что делает его стратегически важным для оккупантов, пытающихся перерезать пути снабжения города.



Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ на 16:00, на Покровском направлении российские войска 28 раз пытались атаковать позиции Сил обороны Украины в районах 13 населённых пунктов, включая Удачное.



Ранее, 2 сентября, сообщалось, что силы 425-го ОШП «Скала» восстановили контроль над юго-западной частью посёлка.