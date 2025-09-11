Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Жестокие бои в Удачном: РФ удерживает большую часть посёлка

11 сентября 2025, 18:04

Жестокие бои в Удачном: РФ удерживает большую часть посёлка

Штурм силами 425-го ОШП «Скала» Удачного. Штурм силами 425-го ОШП «Скала» Удачного.

Сейчас в Удачном обстановка остаётся тяжёлой и крайне напряжённой: противник удерживает большую часть посёлка. Активные бои продолжаются в западном секторе и на оставшихся позициях на севере, где украинские силы оказывают сопротивление. Об этом сообщает автор военного канала с позывным «Мучной».

«Внутри населённого пункта настоящая мясорубка: враг несёт значительные потери, но продолжает подтягивать силы и пытается закрепиться на занятых позициях. Их присутствие фиксируется практически по всему посёлку», — говорится в сообщении.

Полностью выбить российских военных пока невозможно, поскольку они рассредоточены среди застроек. Село фактически находится под сильным давлением с постоянными уличными боями и большими потерями с обеих сторон.

По данным проекта DeepState, на этом участке фронта продвигается 15-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. Удачное расположено на автодороге Т-0406, соединяющей Покровск с Днепропетровской областью, что делает его стратегически важным для оккупантов, пытающихся перерезать пути снабжения города.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ на 16:00, на Покровском направлении российские войска 28 раз пытались атаковать позиции Сил обороны Украины в районах 13 населённых пунктов, включая Удачное.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что силы 425-го ОШП «Скала» восстановили контроль над юго-западной частью посёлка.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Удачное Покровский район
Прочее
Ликвидация захватчиков деоккупация Донецкой области Продвижение ВС РФ возле Покровска
Организации
425 ОШБ «Скала»

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
10:49
В оккупированном Лисичанске прогремели взрывы: сообщают о «прилете», над городом дым
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
12:16
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
11:54
Почти на четверть вырос тариф за тепло на оккупированной Луганщине
10:59
В «ДНР» запрещают писать о том, что нет воды
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
все новости
18:22
СБУ заочно сообщила о подозрении еще одному экс-министру времен Янукович
18:04
Жестокие бои в Удачном: РФ удерживает большую часть посёлка
17:44
В Славянске изменилось расписание движения троллейбусов: новый график
16:58
Швеция передала Украине новый пакет военной помощи
16:47
Атака ГУР на корабль Черноморского флота под Новороссийском: капитан судна получил множественные ранения
16:36
На Запорожском направлении погиб пилот Су-27
16:26
Россияне ударили по Краматорску дроном
15:42
Россия хочет установить огневой контроль над северными окраинами Славянска
15:26
Российская авиация ночью сбросила авиабомбы на Константиновку: под завалами дома оказались люди
15:15
Бои под Покровском: ВСУ контратакуют под Добропольем
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
14:18
Армия РФ нанесла удар по Новодонецкому: возник масштабный пожар, есть погибший и раненые
14:14
Спутник зафиксировал новые повреждения на станции «Дружба» в Брянской области
14:03
Массированная атака дронов на Краматорск: под повторный удар РФ попали спасатели
13:43
Определили два города для вывоза жителей Донетчины за пенсиями
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
12:14
Украинская армия отбросила российские войска на Добропольском направлении – DeepState
12:06
Из-за атак беспилотников в российском Белгороде закрыли торговые центры и школы
11:33
Армия РФ за минувшие сутки 41 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: есть пострадавшие и разрушения
11:18
«Остались лишь руины»: российская армия окончательно разрушила здание горгаза в Константиновке
все новости
ВИДЕО
Спутниковый снимок станции «Дружба» в Брянской области: красным отмечены новые повреждения от удара 7 сентября 2025 года, жёлтым — ранее поражённые объекты. Спутник зафиксировал новые повреждения на станции «Дружба» в Брянской области
11 сентября, 14:14
Российский танк на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили наступление российской армии на Северском направлении: уничтожены танки и бронемашины оккупантов
11 сентября, 09:48
В российской Туле партизаны ударили по военному заводу. Кадр из видео Партизаны нанесли удар по военному заводу в российской Туле — АТЕШ
11 сентября, 09:30
Момент попадания Ми-8 по российскому БПЛА. Ми-8 ВСУ подбил дрон Shahed-136 в воздухе: появилось видео
11 сентября, 09:09
Корабль Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео Спецназовцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ: он выведен из строя
11 сентября, 08:48
Момент первого «прилета» в Крыму. Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
10 сентября, 20:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор