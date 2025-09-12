Вночі росіяни скинули 4 авіабомби на Костянтинівку: місто залишилося без світла

Наслідки обстрілу Костянтинівки військами РФ 11 вересня. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У четвер, 11 вересня, о 22:09 російські військові завдали чотири авіаудари бомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Наразі встановлено одне влучання по місту.

Внаслідок авіаударів постраждалі відсутні. Пошкоджено 7 фасадів будинків, заявили у МВА.

«Через російські обстріли місто знеструмлено, проводяться ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлення електропостачання у правобережній частині міста неможливе у зв'язку з постійними обстрілами та загрозою безпеці працівників РЕСу.

Нагадаємо, з 22 серпня у місті Костянтинівці припинено газопостачання у зв'язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок російських обстрілів.