Вночі росіяни скинули 4 авіабомби на Костянтинівку: місто залишилося без світла

У четвер, 11 вересня, о 22:09 російські військові завдали чотири авіаудари бомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.
Наразі встановлено одне влучання по місту.
Внаслідок авіаударів постраждалі відсутні. Пошкоджено 7 фасадів будинків, заявили у МВА.
«Через російські обстріли місто знеструмлено, проводяться ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відновлення електропостачання у правобережній частині міста неможливе у зв'язку з постійними обстрілами та загрозою безпеці працівників РЕСу.
Нагадаємо, з 22 серпня у місті Костянтинівці припинено газопостачання у зв'язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок російських обстрілів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях