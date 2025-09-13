Росія запустила балістику та дрони: ППО збила 137 цілей

ППО збила 137 дронів. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 13 вересня обстріляла Україну ракетою та дронами з п'яти напрямків. Протиповітряна оборона збила 137 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 13 вересня (з 20:00 12 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, і 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 90 із них — шахеди», — у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 137 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Крім того, зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 12 вересня, отримали поранення дві людини.

