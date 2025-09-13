Троє людей загинули і семеро поранені внаслідок ранкових обстрілів Костянтинівки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: прокуратура

Російська армія протягом 50 хвилин гатила по Костянтинівці зі ствольної артилерії та РСЗВ «Смерч». Станом на 13:47 відомо про сімох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Під вогонь потрапив житловий мікрорайон.



«Внаслідок атаки загинули троє городян 33, 76 та 78 років. За місцями проживання отримали поранення чотири жінки віком від 42 до 59 років та троє 27, 59 та 61-річних чоловіків. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкритий перелом. Їхній стан середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.



У Костянтинівці пошкоджено 14 приватних та багатоквартирних будинків та легковий автомобіль.





Раніше ми писали, що вранці, 13 вересня, російські військові вдарили трьома ударними дронами по Краматорську на Донеччині.

