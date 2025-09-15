У Краматорську переносять могили військових: сім'ї шукають безпечне місце пам'яті

Алея Героїв у Краматорську. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Сім'ї загиблих на війні українських захисників переймаються, що незабаром можуть втратити доступ до могил рідних у прифронтових містах Донецької області. Так, уже троє з Краматорська перенесли три могили українських військових з Алеї Героїв після евакуації сім'ї чи просто у безпечніше місце.



Наразі у Краматорську продовжуються поховання на Алеї Героїв, офіційно заснованій 21 серпня 2024 року.



Станом на сьогодні на алеї поховані 143 захисники. Загалом у місті поховано 249 військових, адже частину за бажанням сімей ховали на інших кладовищах.



На поховання у 2025 році місто заклало 1 мільйон 250 тисяч гривень. Паралельно з'являються пам'ятні дошки в закладах, де навчалися загиблі, та назви вулиць на їхню честь. Краматорськ веде і власний меморіальний проєкт «Небесне військо Краматорська»: у 2025 році громадам передали друковані книги з історіями кожного Героя, який загинув до цього року, а наступний том має зібрати історії загиблих у 2025 році.



Окупація змінила міські простори, де ще нещодавно стояли меморіали та могили українських військових: в окупованих Маріуполі, Бахмуті та інших містах. Російська адміністрація намагається стерти будь-які сліди української пам'яті: демонтує пам'ятники, засипає могили чорною плівкою, а записи про поховання зникають без сліду. Про те, як на вільних територіях, зокрема у прифронтових громадах, влада та місцеві жителі намагаються відновити пам'ять, шукаючи нові форми шанування, читайте у статті «Алеї слави та могили українських військових на Донбасі: Як врятувати пам'ять від бойових дій та окупації».