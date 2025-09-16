Армія РФ більше 40 разів била населеними пунктами Донецької області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 15 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 46 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Святогорівці — приватний будинок і крамницю.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж, автобус і автівку. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці поранено 9 людей, 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено; в Олексієво-Дружківці поранено 2 людини. В Іллінівці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 15 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, аптеку, 6 гаражів і 3 автівки.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Різниківці поранено людину.



Раніше ми писали, що в ніч на 16 вересня Слов'янськ Донецької області зазнав чергового обстрілу з боку російських окупаційних військ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях