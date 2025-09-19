Евакуація з Покровської громади: поїзди відправляються зі станції Павлоград

Евакуація із Покровської громади.

Жителям Покровської громади рекомендовано терміново евакуюватись через обстріл російських військ. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Евакуаційні поїзди відправляються зі станції Павлоград I. Для реєстрації зверніться за телефонами:

Контакт-центр Покровської МВА: 0-800-300-101

Обласна «гаряча лінія» з питань евакуації: 0800-500-121

Гаряча лінія поліції «Білий ангел» (відділ організації евакуаційних заходів): 066-561-9102

Місцева влада наголошує, що своєчасна евакуація — єдиний спосіб захистити себе та близьких. Кожне рішення має значення для безпеки.

Нагадаємо, десантники ЗСУ врятували жінку на дев'ятому місяці вагітності. Вона під обстрілами на велосипеді виїхала з Покровська.