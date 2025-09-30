МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт десантників РФ у Часовому Ярі

Момент «прильоту» по окупантах.

Винищувач МіГ-29 ЗСУ завдав високоточного удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі Донецької області.



На відео, опублікованому військовими пілотами в блозі «Соняшник», видно момент скидання двох боєприпасів і потужний вибух у будівлі.

Місце удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі на Донеччині.

За даними WarArchive, ціль — командний пункт батальйону ворога — знищена. Атака проведена вдень, пілоти підтвердили успішне ураження об'єкта.



Нагадаємо, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ефективно перехопили російський дрон-камікадзе «Ланцет» за допомогою українського FPV.