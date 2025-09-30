Бійці 95-ї ОДШБр збили «Ланцет» дроном: ефектне відео перехоплення

Момент зближення українського дрона з російським БПЛА «Ланцет» перед перехопленням і удар.

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ефективно перехопили російський дрон-камікадзе «Ланцет» за допомогою українського безпілотника. Момент вдалого перехоплення опублікував канал «Повернись живим».



На відео потрапив сам момент зближення та збиття ворожого БПЛА під радісні коментарі бійців: «Давай, наздоганяй. Ай, красиво».



Вчора РФ завдала 51 авіаційного удару, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім того, окупанти залучили для ураження 5531 дрон-камікадзе.