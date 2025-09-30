Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Бійці 95-ї ОДШБр збили «Ланцет» дроном: ефектне відео перехоплення

30 вересня 2025, 08:48

Бійці 95-ї ОДШБр збили «Ланцет» дроном: ефектне відео перехоплення

30 вересня 2025, 08:48

Момент зближення українського дрона з російським БПЛА «Ланцет» перед перехопленням і удар. Момент зближення українського дрона з російським БПЛА «Ланцет» перед перехопленням і удар.

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ефективно перехопили російський дрон-камікадзе «Ланцет» за допомогою українського безпілотника. Момент вдалого перехоплення опублікував канал «Повернись живим».

На відео потрапив сам момент зближення та збиття ворожого БПЛА під радісні коментарі бійців: «Давай, наздоганяй. Ай, красиво».

Вчора РФ завдала 51 авіаційного удару, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім того, окупанти залучили для ураження 5531 дрон-камікадзе.

