Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: поранено мирних людей

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

30 вересня російські окупанти вдарили по прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни для атак використали артилерію.



«Внаслідок одного з ударів поранення одержала цивільна особа. Людина самостійно звернулася за медичною допомогою до лікарні міста Дружківки. Пошкоджено фасад приватного будинку», — зазначив він.



Трохи згодом армія РФ знову атакувала місто. Поранення отримав ще одна людина, він самостійно звернувся за медичною допомогою до лікарні Краматорська.





Крім того, внаслідок обстрілу було зруйновано фасади двох багатоквартирних будинків.



Раніше ми писали, що жертви серед мирного населення на Донеччині продовжують зростати. За 29 вересня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області: двоє загинули у Краматорську та один у Дружківці.

